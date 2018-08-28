"МЮ" представил розовую форму

Introducing our 18/19 @adidasfootball away shirt. On sale 13.09.18 from adidas and club stores. pic.twitter.com/ZFJ03Eiuvp — Manchester United (@ManUtd) August 28, 2018

"Манчестер Юнайтед" представил в твиттере фотографию выездной футболки команды на данный сезон. Выполнена она в достаточно специфической расцветке.