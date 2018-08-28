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"МЮ" представил розовую форму

"Манчестер Юнайтед" представил в твиттере фотографию выездной футболки команды на данный сезон. Выполнена она в достаточно специфической расцветке.

Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:59
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2
(1)
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
я бы сказал по пидорски
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (7)

как-то по-зенитовски смотрится.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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