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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии
Нападающий "Лестера" Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии, информирует The Sun.
Отмечается, что причиной такого решения 31-летнего игрока является желание больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на клубной карьере.
Отмечается, что причиной такого решения 31-летнего игрока является желание больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на клубной карьере.
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