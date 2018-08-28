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Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии

Нападающий "Лестера" Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии, информирует The Sun.

Отмечается, что причиной такого решения 31-летнего игрока является желание больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на клубной карьере.
Теги: Варди Сборная Англии
Сегодня, 18:17
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