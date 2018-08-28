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Сейду Думбия стал игроком "Жироны"

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия продолжит карьеру в "Жироне", cообщает официальный сайт клуба.

30-летний ивуариец подписал с каталонским клубом 3-летний контракт. Ранее он выступал за "Спортинг".
Теги: Думбия Жирона
Сегодня, 19:06
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