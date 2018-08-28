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Крыса сгрызла часть ноги бывшему футболисту сборной Англии

Бывший игрок лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гари Маббутт лишился части ноги из-за крысы.

По информации The Sun, инцидент произошел в ЮАР на сафари. Пока экс-футболист спал, крыса сгрызла до кости его большой палец и часть ступни. Маббутт не чувствовал боли из-за диабета.

"Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой", — пошутил Маббутт.

Маббутт проснулся и обнаружил, что его кровать залита кровью. Он был доставлен в больницу, где он провел около шести недель. чтобы избавиться от инфекции.

"Газета.ру"
Вчера, 23:11
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№5 Написал: Ирина Марков (Вчера, 23:46) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://cutter.li/bTF5Xp
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:39) #
  • -1
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Цитата: игра
Хорошо, что не голову.

Редкий зверь. Как там муж-курьер?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:31) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра

Ольга Юрьевна, Ольга, моё почтение,mademoiselle !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:26) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень приятно Ольгу увидеть..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№1 Написал: игра г. Москва (Вчера, 23:13) #
  • +9
  •  (9)

Хорошо, что не голову.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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