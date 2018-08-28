Крыса сгрызла часть ноги бывшему футболисту сборной Англии

Бывший игрок лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гари Маббутт лишился части ноги из-за крысы.По информации The Sun, инцидент произошел в ЮАР на сафари. Пока экс-футболист спал, крыса сгрызла до кости его большой палец и часть ступни. Маббутт не чувствовал боли из-за диабета."Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой", — пошутил Маббутт.Маббутт проснулся и обнаружил, что его кровать залита кровью. Он был доставлен в больницу, где он провел около шести недель. чтобы избавиться от инфекции.