"Реал" зимой может подписать Рахима Стерлинга

"Реал" может подписать нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.Скауты "Реала" просмотрят футболиста во время матча между сборными Испании и Англии в Лиге наций, который состоится 8 сентября.Стерглинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.