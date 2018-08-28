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"Реал" зимой может подписать Рахима Стерлинга

"Реал" может подписать нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Скауты "Реала" просмотрят футболиста во время матча между сборными Испании и Англии в Лиге наций, который состоится 8 сентября.

Стерглинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.
Теги: Стерлинг Реал Манчестер Сити Трансферы
Вчера, 23:23
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