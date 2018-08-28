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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Реал" зимой может подписать Рахима Стерлинга
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Скауты "Реала" просмотрят футболиста во время матча между сборными Испании и Англии в Лиге наций, который состоится 8 сентября.
Стерглинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.
Скауты "Реала" просмотрят футболиста во время матча между сборными Испании и Англии в Лиге наций, который состоится 8 сентября.
Стерглинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.
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