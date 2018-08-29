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Пако Алькасер продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер перешел в "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. В договор включен пункт об опции выкупа Алькасера "Боруссией" с дальнейшим подписанием контракта на четыре сезона.

Алькасер перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2016 году.
Теги: Барселона Боруссия Д
Сегодня, 00:14
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