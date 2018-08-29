СМИ: игроки и персонал "МЮ" считают, что в случае поражения Моуринью уволят

По информации издания Daily Mail, футболисты и персонал "Манчестер Юнайтед" обсуждают вероятную отставку главного тренера команды Жозе Моуринью.Разговоры об увольнении португальца начались после двух подряд поражений манкунианцев в английской премьер-лиге:- Они говорят, что Жозе скоро уволят. Одни считают, что отставка случится, если "МЮ" проиграет "Бернли". Другие полагают, что Моуринью не протянет до октября.Игроки уже обсуждают возможное назначение Зидана, – сказал источник.