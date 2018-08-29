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СМИ: игроки и персонал "МЮ" считают, что в случае поражения Моуринью уволят

По информации издания Daily Mail, футболисты и персонал "Манчестер Юнайтед" обсуждают вероятную отставку главного тренера команды Жозе Моуринью.

Разговоры об увольнении португальца начались после двух подряд поражений манкунианцев в английской премьер-лиге:

- Они говорят, что Жозе скоро уволят. Одни считают, что отставка случится, если "МЮ" проиграет "Бернли". Другие полагают, что Моуринью не протянет до октября.

Игроки уже обсуждают возможное назначение Зидана, – сказал источник.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуриньо
Сегодня, 09:13
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Рубин»
Маур пищал до начала турнира, что ему не нравится усиление, ему не нравится состояние игроков после ЧМ, что начало будет провальным. так что не факт, что уволят, могут войти в положение
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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