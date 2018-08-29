"Манчестер Сити" готов продать Зинченко

По информации Sky Sports, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени может стать игроком "Бетиса". И ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Бетис", но на правах аренды.Согласно информации издания, "Манчестер Сити" хочет за Зинченко 16 миллионов евро.В этом сезоне украинский футболист ещё не выходил на поле.Фото: xsport.ua