"Манчестер Сити" готов продать Зинченко

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (1)
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (1)
09:57
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (2)
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (2)
09:23
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (16)
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (16)
01:04
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (20)
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (20)
Вчера, 23:37
Жозе Моуринью: Венгер - специалист по неудачам, а не я (2)
Жозе Моуринью: Венгер - специалист по неудачам, а не я (2)
Вчера, 23:23
"Реал" зимой может подписать Рахима Стерлинга
"Реал" зимой может подписать Рахима Стерлинга
Вчера, 23:11
Крыса сгрызла часть ноги бывшему футболисту сборной Англии (5)
Крыса сгрызла часть ноги бывшему футболисту сборной Англии (5)
Вчера, 22:50
Защитник "Атлетико" Луис останется в команде
Защитник "Атлетико" Луис останется в команде
Вчера, 22:21
Оливье Тиль продолжит карьеру в "Уфе" (1)
Оливье Тиль продолжит карьеру в "Уфе" (1)
Вчера, 22:02
Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? (73)
Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? (73)
Вчера, 21:42
Японский форвард Нисимура прошел медобследование для ЦСКА (11)
Японский форвард Нисимура прошел медобследование для ЦСКА (11)
Вчера, 21:06
Андрей Тихонов о словах Егорова: бревно из глаза можно достать и засунуть судье в другое место (4)
Андрей Тихонов о словах Егорова: бревно из глаза можно достать и засунуть судье в другое место (4)
Вчера, 21:01
Квинси Промес: я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное (13)
Квинси Промес: я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное (13)
Вчера, 20:45
Ян Облак подпишет новый контракт с "Атлетико"
Ян Облак подпишет новый контракт с "Атлетико"
Вчера, 20:30
Бюджет "Урожая" составляет 70 миллионов рублей (5)
Бюджет "Урожая" составляет 70 миллионов рублей (5)
Вчера, 20:04
Томаш Нецид продолжит карьеру в Нидерландах
Томаш Нецид продолжит карьеру в Нидерландах
Вчера, 19:22
Завтра Погребняк станет игроком "Урала" (3)
Завтра Погребняк станет игроком "Урала" (3)
Вчера, 19:10
Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана
Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана
Вчера, 19:06
Сейду Думбия стал игроком "Жироны"
Сейду Думбия стал игроком "Жироны"
Вчера, 18:56
Красота футбола. Какие девушки бывали на стадионах в 5-м туре (7)
Красота футбола. Какие девушки бывали на стадионах в 5-м туре (7)
Вчера, 18:40
"Марсель" объявил о переходе Кевина Стротмана
"Марсель" объявил о переходе Кевина Стротмана
Вчера, 18:17
Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии
Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии
Вчера, 18:11
Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой (7)
Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой (7)
Вчера, 17:32
Сергей Хусаинов: вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса - ничего не изменится (1)
Сергей Хусаинов: вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса - ничего не изменится (1)
Вчера, 17:28
"Спартак" подарил Мостовому именную футболку на 50-летие (2)
"Спартак" подарил Мостовому именную футболку на 50-летие (2)
"Манчестер Сити" готов продать Зинченко
По информации Sky Sports, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени может стать игроком "Бетиса". И ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Бетис", но на правах аренды.
Согласно информации издания, "Манчестер Сити" хочет за Зинченко 16 миллионов евро.
В этом сезоне украинский футболист ещё не выходил на поле.
Фото: xsport.ua
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.