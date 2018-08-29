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Руководство египетской федерации футбола угрожает матери Салаха

Руководство египетской федерации футбола угрожает матери Салаха

Член совета директоров Федерации футбола Египта по имени Халид Латиф в социальных сетях предостерег нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха от резких высказываний:

- Хотелось бы напомнить Салаху – его мать по-прежнему в Египте, – приводит Al-Araby сообщение. – Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь. Мне кажется, многие пойму, что я имею в виду

Ранее форвард, выступающий в АПЛ, публично критиковал футбольных функционеров Египта, а также выражал свое недовольство условиями проживания в Грозном во время выступления сборной Египта на чемпионате мира.

Мохамед Салах рассказал правду об условиях в Грозном во время ЧМ-2018
Теги: Салах
Сегодня, 15:42
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№2 Написал: лысый Москва (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ERBULAN
Переедет.


Быстрее вывезет семью
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: ERBULAN (Сегодня, 16:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Переедет.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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