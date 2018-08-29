Руководство египетской федерации футбола угрожает матери Салаха

Член совета директоров Федерации футбола Египта по имени Халид Латиф в социальных сетях предостерег нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха от резких высказываний:- Хотелось бы напомнить Салаху – его мать по-прежнему в Египте, – приводит Al-Araby сообщение. – Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь. Мне кажется, многие пойму, что я имею в видуРанее форвард, выступающий в АПЛ, публично критиковал футбольных функционеров Египта, а также выражал свое недовольство условиями проживания в Грозном во время выступления сборной Египта на чемпионате мира.