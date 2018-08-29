Руководство египетской федерации футбола угрожает матери Салаха

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:54
Погребняк - в "Урале" (11)
Погребняк - в "Урале" (11)
14:27
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
13:59
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
13:47
"Зенит" вылетел в Норвегию (7)
"Зенит" вылетел в Норвегию (7)
13:08
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
10:46
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
09:57
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
09:23
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
01:04
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Руководство египетской федерации футбола угрожает матери Салаха
Член совета директоров Федерации футбола Египта по имени Халид Латиф в социальных сетях предостерег нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха от резких высказываний:
- Хотелось бы напомнить Салаху – его мать по-прежнему в Египте, – приводит Al-Araby сообщение. – Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь. Мне кажется, многие пойму, что я имею в виду
Ранее форвард, выступающий в АПЛ, публично критиковал футбольных функционеров Египта, а также выражал свое недовольство условиями проживания в Грозном во время выступления сборной Египта на чемпионате мира.
Мохамед Салах рассказал правду об условиях в Грозном во время ЧМ-2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.