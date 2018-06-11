Мохамед Салах рассказал правду об условиях в Грозном во время ЧМ-2018

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рассказал об условиях проживания национальной команды в Грозном на ЧМ-2018."Я просил, чтобы нас больше защищали. Не только меня, а всю команду. Потому что нас очень часто отвлекали во время чемпионата мира. Например, два раза я даже не мог выйти в ресторан, потому что мне сказали, что нельзя спускаться из-за соображений безопасности. Там толпа людей", - цитирует The Guardian.Сборная Египта на мундиале выступала в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне не набрали ни одного очка, потерпев поражение в каждом из трех матчей.