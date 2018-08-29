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Йоахим Лёв: заявления Озила о расизме в сборной Германии преувеличены

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв считает преувеличенными заявления полузащитника турецкого происхождения Месута Озила о проявлениях расизма в национальной команде.

"Обвинения Озила в том, что касается расизма, преувеличены. Никогда в нашей команде не было даже намека на расистские высказывания", - цитирует Лева ТАСС.

Он отметил, что советник Озила позвонил ему, когда игрок публиковал третью часть своего заявления о решении закончить карьеру в сборной.

"Сам футболист мне не позвонил, он выбрал иной путь, - сообщил Лёв. - После этого я пытался несколько раз выйти с ним на связь, мне это не удалось. Я считаю, что мы недооценили ситуацию с фото (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - прим.)".

Лёв полагал, что скандал будет исчерпан после встречи Озила и Илкая Гюндогана с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Моей единственной мыслью была подготовка к чемпионату мира. Эта тема действовала на нервы", - сказал Лёв. Он подчеркнул, что вызвал обоих игроков в сборную руководствуясь спортивными соображениями.
Теги: Лев Озил Сборная Германии
Сегодня, 16:35
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№1 Написал: Sesk (Сегодня, 17:36) #
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Брал бы в команду только немцев, глядишь не обмочился бы так на ЧМ.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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