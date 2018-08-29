Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией

Опубликован график подготовки национальной сборной России к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной игре с Чехией в период с 3 по 10 сентября.17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.17.00. Вылет в Трабзон.12:00. Тренировка на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон.21:45. Матч Лиги Наций. Турция - Россия. Трабзон. Стадион Шенола Гюнеша. Трабзон.Вылет в Ростов-на-Дону.17:00. Тренировка. Стадион "Локомотив". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.12:00. Тренировка на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.19:00. Контрольный матч. Россия - Чехия. Стадион "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.