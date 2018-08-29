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Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией

Опубликован график подготовки национальной сборной России к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной игре с Чехией в период с 3 по 10 сентября.

3 сентября (понедельник)

17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

4 сентября (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

5 сентября (среда)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

17.00. Вылет в Трабзон.

6 сентября (четверг)

12:00. Тренировка на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон.

7 сентября (пятница)

21:45. Матч Лиги Наций. Турция - Россия. Трабзон. Стадион Шенола Гюнеша. Трабзон.

Вылет в Ростов-на-Дону.

8 сентября (суббота)

17:00. Тренировка. Стадион "Локомотив". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.

9 сентября (воскресенье)

12:00. Тренировка на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.

10 сентября (понедельник)

19:00. Контрольный матч. Россия - Чехия. Стадион "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.

РФС
Теги: Сборная России
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