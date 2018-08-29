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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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14:54
Погребняк - в "Урале" (11)
Погребняк - в "Урале" (11)
14:27
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
13:59
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
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13:47
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"Зенит" вылетел в Норвегию (6)
13:08
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Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
10:46
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09:57
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09:23
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01:04
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией
Опубликован график подготовки национальной сборной России к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной игре с Чехией в период с 3 по 10 сентября.
3 сентября (понедельник)
17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
4 сентября (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
5 сентября (среда)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
17.00. Вылет в Трабзон.
6 сентября (четверг)
12:00. Тренировка на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон.
7 сентября (пятница)
21:45. Матч Лиги Наций. Турция - Россия. Трабзон. Стадион Шенола Гюнеша. Трабзон.
Вылет в Ростов-на-Дону.
8 сентября (суббота)
17:00. Тренировка. Стадион "Локомотив". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
9 сентября (воскресенье)
12:00. Тренировка на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.
10 сентября (понедельник)
19:00. Контрольный матч. Россия - Чехия. Стадион "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.
РФС
3 сентября (понедельник)
17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
4 сентября (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
5 сентября (среда)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
17.00. Вылет в Трабзон.
6 сентября (четверг)
12:00. Тренировка на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе Шенола Гюнеша. Трабзон.
7 сентября (пятница)
21:45. Матч Лиги Наций. Турция - Россия. Трабзон. Стадион Шенола Гюнеша. Трабзон.
Вылет в Ростов-на-Дону.
8 сентября (суббота)
17:00. Тренировка. Стадион "Локомотив". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17.00 до 17.20). По окончании тренировки - общение двух игроков в микст-зоне.
9 сентября (воскресенье)
12:00. Тренировка на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.
10 сентября (понедельник)
19:00. Контрольный матч. Россия - Чехия. Стадион "Ростов Арена". Ростов-на-Дону.
РФС
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