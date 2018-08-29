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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Экс-президент "Реала" считает, что Моуринью провоцирует проблемы вокруг себя
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сам провоцирует проблемы вокруг себя.
"Несомненно, его послужной список говорит сам за себя, это один из самых успешных тренеров. Но, похоже, он одержим тем, чтобы окрашивать себя столькими спорами и проблемами. И тогда он во всем винит мир, когда проигрывает. Очень жаль.
Я помню, как Альфредо Ди Стефано говорил мне, что великий тренер не может жаловаться на судей, травмы, невезение или любое другое обстоятельство.
Понятно, что у Моуринью много проблем. Может быть, его окружение не понимает, что он делает или что он говорит. И вдобавок ко всему неудовлетворительные результаты", — заявил Кальдерон.
"Газета.ру"
"Несомненно, его послужной список говорит сам за себя, это один из самых успешных тренеров. Но, похоже, он одержим тем, чтобы окрашивать себя столькими спорами и проблемами. И тогда он во всем винит мир, когда проигрывает. Очень жаль.
Я помню, как Альфредо Ди Стефано говорил мне, что великий тренер не может жаловаться на судей, травмы, невезение или любое другое обстоятельство.
Понятно, что у Моуринью много проблем. Может быть, его окружение не понимает, что он делает или что он говорит. И вдобавок ко всему неудовлетворительные результаты", — заявил Кальдерон.
"Газета.ру"
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