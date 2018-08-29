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Диего Марадона может покинуть брестское "Динамо"

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона может уйти со своего поста в белорусском клубе.

По информации pablolayus.com.ar, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.

Марадона в последнее время не появлялся в Белоруссии и не упоминал брестскую команду в своем инстаграме с 7 августа.

"Газета.ру"
Теги: Марадона Динамо Брест
Сегодня, 22:30
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№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 23:33) #
  • 0
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online

накуй вообще было с наркотом связываться?


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: лад USSR (Сегодня, 23:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
От Венесуэлы и до Колумбии недалеко.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: teacher (Сегодня, 22:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что значит "может покинуть"? Неужели он там собирался работать!?
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Кажется он понял, что тот порошок, что насыпали при подписании контракта в Бресте, оказался крахмалом...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Великий футболист наркоман


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (7)

Ну это в стиле велико-марафетного аргентинца..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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