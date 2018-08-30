СМИ: Марадона покинет Белоруссию

Легендарный футболист Диего Марадона может покинуть должность председателя правления "Динамо-Брест". По информации издания Pablolayus.com.ar, у аргентинской звезды появился вариант продолжить карьеру в Венесуэле, где ему также предложили аналогичную работу. Диего давно не появлялся в Белоруссии и отменил поездку в Минск.Напоминаем, что Марадона занял пост председателя правления "Динамо-Брест" в середине мая 2018 года