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СМИ: Марадона покинет Белоруссию

Легендарный футболист Диего Марадона может покинуть должность председателя правления "Динамо-Брест". По информации издания Pablolayus.com.ar, у аргентинской звезды появился вариант продолжить карьеру в Венесуэле, где ему также предложили аналогичную работу. Диего давно не появлялся в Белоруссии и отменил поездку в Минск.

Напоминаем, что Марадона занял пост председателя правления "Динамо-Брест" в середине мая 2018 года
Теги: Марадона Динамо Брест
Сегодня, 15:31
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(2)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:15) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
изначально было понятно
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Bali4 (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (2)
online

Картошка не понравилась
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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