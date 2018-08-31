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Артем Милевский перешел в венгерскую "Кишварду"

Нападающий Артем Милевский подписал контракт с "Кишвардой", сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Контракт рассчитан на один год.

33-летний форвард ранее выступал за брестское "Динамо".
Сегодня, 01:24
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