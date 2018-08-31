Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе.Спринтер вышел на поле в составе австралийской команды "Сентрал Кост Мэринерс" на 71-й минуте товарищеского матча против клуба "Сентрал Кост Селект". Ямаец результативными действиями не отметился, а его команда одержала разгромную победу со счетом 6:1."Это было хорошо, как я и ожидал, трибуны очень мотивировали меня. Я думаю, моя физическая форма уже гораздо лучше, чем была на первой неделе моего пребывания в клубе. Я благодарен "Мэринерс" за то, что они дали мне этот шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам, это удивительный момент, я действительно вышел на поле и сыграл в профессиональном матче", — сказал Болт после матча.В начале августа Болт подписал соглашение с "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения восьминедельного тренировочного периода.