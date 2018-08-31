"Хоффенхайм" арендовал 18-летнего форварда "Арсенала"

18-летний нападающий "Арсенала" Рис Нелсон перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.Игрок сегодня заключил новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Сразу после этого он был арендован до окончания сезона.