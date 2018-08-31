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"Хоффенхайм" арендовал 18-летнего форварда "Арсенала"

18-летний нападающий "Арсенала" Рис Нелсон перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок сегодня заключил новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Сразу после этого он был арендован до окончания сезона.
Теги: Хоффенхайм Арсенал
Сегодня, 22:18
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