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Кутроне на 95-й минуте принес "Милану" победу в матче с "Ромой"

"Милан" обыграл "Рому" в матче 3-го тура чемпионата Италии - 2:1. Римляне после трех туров набрали 4 очка, миланцы одержали первую победу.

Чемпионат Италии

3 тур

"Милан" – "Рома" 2:1

Голы: Кессье, 40, Кутроне, 90+5 - Фасио, 59.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Мусаккио, Родригес (Лаксальт, 76), Калабриа, Билья, Бонавентура (Кутроне, 84), Кессье, Чалханоглу (Кастильехо, 81), Сусо, Игуаин.

"Рома": Ольсен, Маркано (Эль-Шаарави, 46), Фасио, Манолас, Коларов, Карсдорп (Сантон, 78), Нзонзи, Де Росси, Пасторе (Кристанте, 68), Шик, Джеко.

Предупреждения: Кристанте, 77, Де Росси, 88.
Теги: Милан Рома
Вчера, 23:36
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