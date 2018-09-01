Адем Ляич перешел в "Бешикташ"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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Вчера, 23:34
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (15)
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (15)
Вчера, 23:09
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (5)
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (5)
Вчера, 23:06
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
Вчера, 23:00
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (3)
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (3)
Вчера, 22:33
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Вчера, 21:49
Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА (2)
Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА (2)
Вчера, 21:26
Борха Майораль на правах аренды перешел в "Леванте"
Борха Майораль на правах аренды перешел в "Леванте"
Вчера, 21:25
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (6)
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (6)
Вчера, 20:38
Мариано Диас взял в "Реале" 7-й номер
Мариано Диас взял в "Реале" 7-й номер
Вчера, 20:26
Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии (1)
Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии (1)
Вчера, 20:12
Арнор Сигурдссон будет выступать за ЦСКА под 17-м номером (3)
Арнор Сигурдссон будет выступать за ЦСКА под 17-м номером (3)
Вчера, 20:03
Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме (3)
Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме (3)
Вчера, 19:41
Сергей Родионов: если бы Промес не хотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал (1)
Сергей Родионов: если бы Промес не хотел уехать, то "Спартак" никогда бы его не продал (1)
Вчера, 19:28
Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе
Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе
Вчера, 19:16
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
Вчера, 19:04
УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с "Карабахом" в Баку (5)
УЕФА постарается помочь Мхитаряну сыграть с "Карабахом" в Баку (5)
Вчера, 18:59
Сергей Семак: группа у нас без фаворитов и аутсайдеров (1)
Сергей Семак: группа у нас без фаворитов и аутсайдеров (1)
Вчера, 18:58
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (3)
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (3)
Вчера, 18:43
Геннадий Орлов: Семак единственный тренер "Зенита", который не получает новых игроков (15)
Геннадий Орлов: Семак единственный тренер "Зенита", который не получает новых игроков (15)
Вчера, 18:31
"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы
"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:14
Александр Кокорин: "Зенит" обязан выходить из группы (3)
Александр Кокорин: "Зенит" обязан выходить из группы (3)
Вчера, 18:05
Леонид Федун: будем биться без Адриано и Промеса (15)
Леонид Федун: будем биться без Адриано и Промеса (15)
Вчера, 17:42
Видар Кьяртанссон перешел в "Ростов" (3)
Видар Кьяртанссон перешел в "Ростов" (3)
Вчера, 17:11
Мигель Кардозу: переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере (4)
Мигель Кардозу: переход в "Динамо" - важный шаг в моей карьере (4)
Вчера, 16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ (1)
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ (1)
Вчера, 16:31
Битва между Москвой и Петербургом. Превью 6-го тура РПЛ (3)
Битва между Москвой и Петербургом. Превью 6-го тура РПЛ (3)
Вчера, 16:21
Борис Чухлов: "Зениту" обеспечена нервотрепка в Лиге Европы (2)
Борис Чухлов: "Зениту" обеспечена нервотрепка в Лиге Европы (2)
Вчера, 16:12
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (32)
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (32)
Вчера, 16:06
Азер Алиев на правах свободного агента перешёл в "Уфу" (1)
Азер Алиев на правах свободного агента перешёл в "Уфу" (1)
Вчера, 15:52
Кафельников: неужели 21 миллион евро стоило разменивать на полную "Открытие Арену"? (11)
Кафельников: неужели 21 миллион евро стоило разменивать на полную "Открытие Арену"? (11)
Адем Ляич перешел в "Бешикташ"
Полузащитник "Торино" Адем Ляич стал игроком "Бешикташа", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
26-летний игрок сборной Сербии арендован с обязательным правом выкупа. В прошедшем сезоне Ляйич забил шесть мячей в 28 матчах.
26-летний игрок сборной Сербии арендован с обязательным правом выкупа. В прошедшем сезоне Ляйич забил шесть мячей в 28 матчах.
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