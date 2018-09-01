Адем Ляич перешел в "Бешикташ"

Полузащитник "Торино" Адем Ляич стал игроком "Бешикташа", сообщает официальный сайт итальянского клуба.26-летний игрок сборной Сербии арендован с обязательным правом выкупа. В прошедшем сезоне Ляйич забил шесть мячей в 28 матчах.