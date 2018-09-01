СМИ: Погба вернется в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба зимой хочет вернуться в "Ювентус", утверждает издание Tuttosport. Француз хочет вернуться в свой бывший клуб из-за плохих отношений с главным тренером Жозе Моуринью.Погба перешел в "МЮ" из "Ювентуса" в 2016 году за рекордные 105 миллионов евро.