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СМИ: Погба вернется в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба зимой хочет вернуться в "Ювентус", утверждает издание Tuttosport. Француз хочет вернуться в свой бывший клуб из-за плохих отношений с главным тренером Жозе Моуринью.

Погба перешел в "МЮ" из "Ювентуса" в 2016 году за рекордные 105 миллионов евро.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:40
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