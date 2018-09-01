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Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля"

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля" на матч четвертого тура чемпионата Англии.

"Лестер": Каспер Шмейхель, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Уэс Морган, Гарри Магуайр, Онинье Ндиди, Марк Олбрайтон, Нампалис Менди, Рашид Геззаль, Джеймс Мэддисон, Демарай Грей.

"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.
Теги: Лестер Ливерпуль
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