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Юрген Клопп: Салах никогда не стремился к личным рекордам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил форму египетского нападающего команды Мохамеда Салаха.

"Салах — очень умный человек. Он не думает о прошедшем сезоне. Салах никогда не стремился к личным рекордам. Он хочет лишь, чтобы команда побеждала. Мне кажется, Салах и сейчас в таком состоянии, только более уверенный, так как знает, что возможно достичь результатов.

Он больше не ребенок, и не ожидает, что все так хорошо у него будет постоянно. Если, что-то будет не получаться, то станет более усердно работать", - сказал Клопп.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Салах Ливерпуль
Сегодня, 14:10
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