Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус" в зимнее трансферное окно.По информации Tuttosport, сам хавбек высказал такое желание из-за напряженный в последнее время отношений с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.Примечательно то, что "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" сыграют в одной группе в рамках группового этапа Лиги чемпионов.Погба перешел в английский клуб из туринского в 2016 году за €105 млн.