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Поль Погба может вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус" в зимнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, сам хавбек высказал такое желание из-за напряженный в последнее время отношений с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Примечательно то, что "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" сыграют в одной группе в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Погба перешел в английский клуб из туринского в 2016 году за €105 млн.

"Газета.ру"
Теги: Погба Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:47
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