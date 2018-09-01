Уго Льорис пропустит игру с "Уотфордом" из-за травмы

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис не поможет команде в матче четвертого тура чемпионата Англии против "Уотфорда", передает Sun.Об этом сообщил главный тренер клуба Маурисио Почеттино. Встреча состоится 2-го сентября.