Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Главный тренер сборной Португалии объяснил, почему не вызвал Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему он не вызвал нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на матчи национальной команды в сентябре.

"После разговора с Роналду, на тот момент уже подписавшим контракт с "Ювентусом", и учитывая процесс адаптации в новом клубе, мы приняли решение, что на этот раз он не будет вызван в сборную", — цитирует Сантуша A Bola.

Сборная Португалии сыграет в товарищеском матче с командой Хорватии и со сборной Италии — в рамках Лиги наций.

"Газета.ру"
Теги: Сантуш Сборная Португалии Роналду
Сегодня, 15:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.