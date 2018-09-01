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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (11)
08:14
Александр Панов: я не предатель (25)
Александр Панов: я не предатель (25)
Голы Мане и Фирмино принесли "Ливерпулю" победу над "Лестером"
"Лестер" уступил "Ливерпулю" (1:2) в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
4 тур
"Лестер Сити" – "Ливерпуль" 1:2
Голы: Мане, 10, Фирмино, 45, Геззаль, 63
"Лестер": Каспер Шмейхель, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Уэс Морган, Гарри Магуайр, Онинье Ндиди, Марк Олбрайтон, (Ихеаначо 61), Нампалис Менди, Рашид Геззаль, Джеймс Мэддисон, Демарай Грей, (Окадзаки, 76).
"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, (Кейта 71), Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, (Шакири, 71), Роберто Фирмино, Садио Мане.
Предупреждения: Вирджил ван Дейк, 55, Геззаль, 61
Чемпионат Англии
4 тур
"Лестер Сити" – "Ливерпуль" 1:2
Голы: Мане, 10, Фирмино, 45, Геззаль, 63
"Лестер": Каспер Шмейхель, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Уэс Морган, Гарри Магуайр, Онинье Ндиди, Марк Олбрайтон, (Ихеаначо 61), Нампалис Менди, Рашид Геззаль, Джеймс Мэддисон, Демарай Грей, (Окадзаки, 76).
"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, (Кейта 71), Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, (Шакири, 71), Роберто Фирмино, Садио Мане.
Предупреждения: Вирджил ван Дейк, 55, Геззаль, 61
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