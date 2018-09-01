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Голы Мане и Фирмино принесли "Ливерпулю" победу над "Лестером"

"Лестер" уступил "Ливерпулю" (1:2) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

4 тур

"Лестер Сити" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Мане, 10, Фирмино, 45, Геззаль, 63

"Лестер": Каспер Шмейхель, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Уэс Морган, Гарри Магуайр, Онинье Ндиди, Марк Олбрайтон, (Ихеаначо 61), Нампалис Менди, Рашид Геззаль, Джеймс Мэддисон, Демарай Грей, (Окадзаки, 76).

"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, (Кейта 71), Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, (Шакири, 71), Роберто Фирмино, Садио Мане.

Предупреждения: Вирджил ван Дейк, 55, Геззаль, 61
Теги: Ливерпуль Лестер
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