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"Манчестер Сити" выиграл у "Ньюкасла" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

4 тур

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1

Голы: Стерлинг, 8, Йедлин, 30, Уолкер, 52

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Компани, 89), Стерлинг, Марез (Гюндоган, 76), Агуэро, Жезус (Силва, 58)

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Кларк (Мёрфи, 81), Фернандес, Ласcеллс, Кенеди (Атсу, 54), Юн, Диаме, Рондон (Хоселу, 73), Перес
Теги: Манчестер Сити Ньюкасл
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