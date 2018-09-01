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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Манчестер Сити" выиграл у "Ньюкасла" в чемпионате Англии
"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
4 тур
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1
Голы: Стерлинг, 8, Йедлин, 30, Уолкер, 52
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Компани, 89), Стерлинг, Марез (Гюндоган, 76), Агуэро, Жезус (Силва, 58)
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Кларк (Мёрфи, 81), Фернандес, Ласcеллс, Кенеди (Атсу, 54), Юн, Диаме, Рондон (Хоселу, 73), Перес
Чемпионат Англии
4 тур
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1
Голы: Стерлинг, 8, Йедлин, 30, Уолкер, 52
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Компани, 89), Стерлинг, Марез (Гюндоган, 76), Агуэро, Жезус (Силва, 58)
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Кларк (Мёрфи, 81), Фернандес, Ласcеллс, Кенеди (Атсу, 54), Юн, Диаме, Рондон (Хоселу, 73), Перес
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