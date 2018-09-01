Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ювентус" с трудом обыграл "Парму", Роналду не забил в третьем матче подряд

"Ювентус" обыграл "Парму" в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду снова не смог забить - это была его третья официальный игра за "Юве".

Чемпионат Италии

3 тур

"Парма" – "Ювентус" 1:2

Голы: Жервиньо, 33 - Манджукич, 2, Матюиди, 58.

"Парма": Сепе, Гальоло, Алвеш, Гобби, Якопони, Барилла, Ригони (Дейола, 60), Штулац, Ди Гаудио (Чераволо, 80), Жервиньо (Да Круз, 61), Инглезе.

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич (Джан, 73), Хедира (Дибала, 80), Бернардески (Коста, 55), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Пьянич, 13, Бернардески, 40, Ригони, 45+2, Куадрадо, 90.
Теги: Ювентус Парма Роналду
Вчера, 23:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.