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Карим Бензема побил рекорд Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" Карим Бензема превзошел рекорд бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Француз отличился в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Леганеса", тем самым забив гол 33-й команде примеры. Криштиану Роналду, ушедший в "Ювентус", забивал 32 командам сильнейшей лиги Испании.
Теги: Бензема Роналду Реал
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