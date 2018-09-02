Киллиан Мбаппе: не жалею об удалении, меня постоянно бьют по ногам

Форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе прокомментировал победу парижан над ФК "НИМ" в 4-м туре Лиги 1 (4:2). Нападающий рассказал также о своём удалении. В концовке после грубого подката защитника Тейи Саванье он толкнул обидчика."Удаление? Накопилось раздражение из-за действий защитников соперника. Это футбол. Когда ты играешь за такой клуб, как "ПСЖ", то должен учиться на подобных вещах. Но каждый раз такое происходит во время матчей, против меня играют грубо. Видимо, я получу несколько красных карточек, прежде чем смогу спокойно на это реагировать.Я не жалею, что я так поступил. И буду так поступать вновь. И снова извинюсь перед болельщиками и всеми в клубе. Но я не могу спокойно относиться к таким действиям соперников.Тогда защитник даже не пытался сыграть в мяч. Я готов предстать перед комиссией, которая будет рассматривать это дело. И я буду защищать себя. Мне кажется, что в футболе не должно быть таких подкатов" — приводит слова Мбаппе Sportskeeda.