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Блез Матюиди: Роналду немного раздражен тем, что не забил

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди после победы со счетом 2:1 над "Пармой" прокомментировал безголевую серию нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

Напомним, португалец не может забить за "Ювентус" в трех официальных матчах.

"Он классный игрок и в конце концов забьет. Он очень важен для этой команды. Ему не повезло, но мы поможем ему. У него полно времени. Роналду был немного раздражен тем, что не смог забить, но голы придут", – сказал футболист в эфире DAZN.
Теги: Матюиди Роналду Ювентус
Сегодня, 10:19
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жалко его
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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