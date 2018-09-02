Владелец "Уотфорда" не продал 36% акций американцам за 125 млн фунтов

Американские инвесторы были заинтересованы в приобретении "Уотфорда".Компания Prolific Media Holdings оценила английский клуб в 350 миллионов фунтов.На первом этапе было сформулировано предложение – 125 миллионов фунтов за 35,6% акций.Итальянский владелец "Уотфорда" Джино Поццо был готов продать треть акций клуба, но на эти условия не согласился. Семья Поццо купила "Уотфорд" шесть лет назад за 500 тысяч фунтов.Команда на старте сезона выиграла три матча из трех и идет в лидирующей группе в таблице премьер-лиги.