Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью: покупка Роналду показывает, что "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матчей с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Он считает, что приобретение Криштиану Роналду свидетельствует о серьезных амбициях клуба.

"Они не скрывают, что хотят выиграть Лигу чемпионов. "Ювентус" - всегда претендент на победу в Европе, но их покупки показывают, что они на этот раз хотят выиграть турнир. Но мы хотим обыграть их, хоть Роналду и остается топ-игроком", - цитирует португальца Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Моуринью Роналду
Сегодня, 13:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.