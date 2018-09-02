Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Черышев головой забил первый мяч после возвращения в "Валенсию"

Полузащитник сборной России Денис Черышев, арендованный "Валенсией" у "Вильярреала", забил первый мяч в сезоне-2018/19. Хавбек отметился голом головой в ворота "Леванте" в матче 3-го тура чемпионата Испании.

После удара россиянина счет стал ничейным - 1:1.

Теги: Черышев Валенсия
Сегодня, 13:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Валенсия по составу такое днище. Чернышевского на фоне своих новых партнёром может спокойно становится лидером в нынешней Валенсии. Но с таким составом им даже в пятерке не быть. Тот же Вилярелал , Бильбао, и Сосьедад ничем по составу не слабее. Не говоря уже про Севилью
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.