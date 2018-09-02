Фелипе Мело: если бы не футбол, я стал бы убийцей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал о том, как проходило его детство. По его словам, он бы стал убийцей, если бы не стал профессиональным футболистом."Мой родной район в Бразилии один из самых опасных, где были наркотики, оружие. Если бы не футбол, я стал бы убийцей. Но я стал бороться за мечту. Иногда я шел на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью, и я сделал выбор в пользу футбола. В "Гремио" я спускал все деньги, пока не встретил будущую жену. У нас родились дети, и они для меня важнее всего после бога. Говорят, за каждым мужчиной есть великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним", - цитирует футболиста La Tercera.