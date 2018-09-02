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Фелипе Мело: если бы не футбол, я стал бы убийцей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал о том, как проходило его детство. По его словам, он бы стал убийцей, если бы не стал профессиональным футболистом.

"Мой родной район в Бразилии один из самых опасных, где были наркотики, оружие. Если бы не футбол, я стал бы убийцей. Но я стал бороться за мечту. Иногда я шел на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью, и я сделал выбор в пользу футбола. В "Гремио" я спускал все деньги, пока не встретил будущую жену. У нас родились дети, и они для меня важнее всего после бога. Говорят, за каждым мужчиной есть великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним", - цитирует футболиста La Tercera.

Фелипе Мело: если бы не футбол, я стал бы убийцей
Сегодня, 14:41
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5
(3)
№5 Написал: Карим Осколов (Сегодня, 16:24) #
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Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Типичная история футболиста из бразильских фавел.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: xxd (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
а работать он не пробывал?

Нафуя?Ты еще футболистам в Зените задай этот вопрос..))Что лучше сидеть на лавке за миллион евро в год или токарем на заводе работать за 25 тысяч рублей))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рисовщик...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (7)

а работать он не пробывал?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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