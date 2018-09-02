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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью, Черышев отметился голом
"Валенсия" на выезде сыграла вничью с "Леванте" в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
3 тур
"Леванте" – "Валенсия" 2:2
Голы: Марти, 13, Черышев, 16, Марти, 33, Парехо, 52 (пен.)
"Леванте": Оласабаль, Коке, Гарсия, Постиго (Робер, 46), Чема, Прцич (Хасон, 65), Моралес, Кампанья, Барди, Марти, Боатенг (Двамена, 79)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Парехо, Солер (Лоренсо, 82), Васс, Черышев (Торрес, 70), Гамейро (Батшуайи, 68), Родриго
Предупреждения: Коке, 45+2, Чема, 48, Коке, 76, Торрес, 90+3, Моралес, 90+4
Удаления: Коке, 76
Чемпионат Испании
3 тур
"Леванте" – "Валенсия" 2:2
Голы: Марти, 13, Черышев, 16, Марти, 33, Парехо, 52 (пен.)
"Леванте": Оласабаль, Коке, Гарсия, Постиго (Робер, 46), Чема, Прцич (Хасон, 65), Моралес, Кампанья, Барди, Марти, Боатенг (Двамена, 79)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Парехо, Солер (Лоренсо, 82), Васс, Черышев (Торрес, 70), Гамейро (Батшуайи, 68), Родриго
Предупреждения: Коке, 45+2, Чема, 48, Коке, 76, Торрес, 90+3, Моралес, 90+4
Удаления: Коке, 76
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