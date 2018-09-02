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"Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью, Черышев отметился голом

"Валенсия" на выезде сыграла вничью с "Леванте" в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

3 тур

"Леванте" – "Валенсия" 2:2

Голы: Марти, 13, Черышев, 16, Марти, 33, Парехо, 52 (пен.)

"Леванте": Оласабаль, Коке, Гарсия, Постиго (Робер, 46), Чема, Прцич (Хасон, 65), Моралес, Кампанья, Барди, Марти, Боатенг (Двамена, 79)

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Парехо, Солер (Лоренсо, 82), Васс, Черышев (Торрес, 70), Гамейро (Батшуайи, 68), Родриго

Предупреждения: Коке, 45+2, Чема, 48, Коке, 76, Торрес, 90+3, Моралес, 90+4

Удаления: Коке, 76
Теги: Валенсия Леванте
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