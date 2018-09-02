Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Арсенала" Мустафи показал "албанского орла" после гола (видео)

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" забил гол и продемонстрировал жест, изображающий "албанского орла", который является символом Албании.

Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018. За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый.

Теги: Мустафи Арсенал
Сегодня, 16:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.