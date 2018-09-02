Защитник "Арсенала" Мустафи показал "албанского орла" после гола (видео)

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" забил гол и продемонстрировал жест, изображающий "албанского орла", который является символом Албании.Немецкий защитник албанского происхождения повторил жесты игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири в матче с Сербией (2:1) на ЧМ-2018. За это игроки были оштрафованы ФИФА на десять тысяч швейцарских франков каждый.