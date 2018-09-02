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"Арсенал" одержал победу над "Кардиффом"

В матче 4-го тура АПЛ "Кардифф Сити" принимал на своём поле лондонский "Арсенал".

Чемпионат Англии

4 тур

"Кардифф Сити" – "Арсенал" 2:3

Голы: Мустафи, 11, Камараса, 45+2, Обамейянг, 62, Уорд, 70, Ляказетт, 81

"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт, Моррисон, Бамба, Камараса (Мэдайн, 89), Артер, Раллс, Рид, Хойлетт, Уорд (Зохоре, 84)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Папастатопулос, Джака, Рэмси, Гюэндузи (Торрейра, 70), Озил (Уэлбек, 84), Ляказетт, Обамейянг (Мхитарян, 89)

Предупреждения: Монреаль, 25, Бельерин, 51, Гюэндузи, 58, Джака, 66, Хойлетт, 71, Камараса, 77, Артер, 90+3
Теги: Кардифф Арсенал
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