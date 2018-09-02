Новости партнеров

"Барселона" забила 8 голов "Уэске"

"Барселона" разгромила "Уэску" в матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 8:2.

Чемпионат Испании

3 тур

"Барселона" – "Уэска" 8:2

Голы: Эрнандес, 4, Месси, 20, 66, Мулидо, 27 (авт.), Суарес, 40, 90+1, Гальяр, 41, Дембеле, 50, Ракитич, 56, Альба, 84

"Барселона": тер Стеген - Умтити, (Ленгле, 63), Серджи Роберто, Альба, Пике - Дембеле, Коутиньо, Бускетс, (Рамос, 78), Ракитич, (Видаль, 71), - Суарес, Месси.

"Уэска": Вернер - Эчейта, Мирамон, Луизинью, Пулидо - Алекс Гальяр, (Семеду 64), Гомес, Мусто, Мелеро - Эрнандес, Лонго, (Гюрлер, 58).

Предупреждения: Мусто, 85, Видаль, 88
Теги: Барселона
Сегодня, 21:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.