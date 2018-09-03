Чумовой гол 35-летнего Фабио Квальяреллы в ворота "Наполи" (видео)

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла забил шикарный гол в матче чемпионата Италии против "Наполи".Форвард, которому исполнилось 35 лет, пяткой замкнул прострел в центр штрафной. Вратарь гостей Давид Оспина не смог отразить мяч. "Сампдория" в итоге одержала победу со счетом 3:0.