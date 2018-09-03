Новости партнеров

Чумовой гол 35-летнего Фабио Квальяреллы в ворота "Наполи" (видео)

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла забил шикарный гол в матче чемпионата Италии против "Наполи".

Форвард, которому исполнилось 35 лет, пяткой замкнул прострел в центр штрафной. Вратарь гостей Давид Оспина не смог отразить мяч. "Сампдория" в итоге одержала победу со счетом 3:0.

Теги: Наполи Сампдория
Сегодня, 00:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:07) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
Так себе гол, мне даже ссылку было лень копировать.
Любой Прудников за сезон пару таких кладёт.
Мусор, а не гол, у нас во дворе забивают 5-6 таких за матч
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.