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"Монако" со счетом 2:3 проиграл "Марселю"

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал на своём поле "Марсель".

Чемпионат Франции

4 тур

"Монако" – "Марсель" 2:3

Голы: Митроглу, 45+1, Тилеманс, 48, Фалькао, 53, Товен, 74, Жермен, 89

"Монако": Бенальо, Хенрихс, Баррека (Мбула, 81), Жемерсон, Глик, Тилеманс (Пеллегри, 86), Беннассер, Аолу, Лопеш, Грандсир (Сидибе, 66), Фалькао

"Марсель": Пеле, Сакаи, Амави, Рами, Стротман, Густаво, Сансон, Пайет (Жермен, 88), Окампос, Сарр (Товен, 62), Митроглу (Камара, 90+1)

Предупреждения: Глик, 36, Амави, 77
Теги: Монако Марсель
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