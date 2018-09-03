Жозе Моуринью назвал Рэшфорда "наивным мальчиком" после его удаления

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об игре своей команды в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли" (2:0)."Я думаю, мы сыграли очень, очень хорошо, а результат полностью не отражает этого. Хотя соперник тоже выступил классно, мы должны были забивать больше. Мы должны были снимать все вопросы о победителе и не переживать нервную концовку.Промах Погба с пенальти? Я никогда не виню игроков за нереализованные пенальти. Я виню лишь тех, кто боится их исполнять. До этого Поль забивал за нас с "точки" и делал это классно.Красная карточка Рэшфорда? Не знаю, что там произошло. Думаю, он поступил наивно. Это была ситуация с мальчиком и опытным мужчиной. Бардсли играет 20 лет, а Маркус — наивный мальчик", — цитирует специалиста ВВС.