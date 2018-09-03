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Генеральный директор "Зари": никому мы на фиг не нужны в Европе

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал судейство в матче квалификации ЛЕ против "Лейпцига" (2:3).

"Никому мы на нафиг не нужны в Европе. Вы видели этот арбитраж?

За одни и те же нарушения, которые были, я не спорю, и пенальти был, и все было. Но почему не было такой же реакции на нарушения "Лейпцига"?", – сказал Рафаилов.

ua.tribuna.com
Теги: Заря
Сегодня, 12:14
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№2 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Чего удивляться. Так было со времен СССР. Так будет и дальше

Не будет !!!
Холопы когда нибудь восстанут и сметут эту кгбшную пыль в сортир
И люди станут жить в Европе, а не в Монголии
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:16) #
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online

Чего удивляться. Так было со времен СССР. Так будет и дальше


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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