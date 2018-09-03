Генеральный директор "Зари": никому мы на фиг не нужны в Европе

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал судейство в матче квалификации ЛЕ против "Лейпцига" (2:3)."Никому мы на нафиг не нужны в Европе. Вы видели этот арбитраж?За одни и те же нарушения, которые были, я не спорю, и пенальти был, и все было. Но почему не было такой же реакции на нарушения "Лейпцига"?", – сказал Рафаилов.