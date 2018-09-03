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Александр Хацкевич подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от "Карпат" (0:2) в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины подал в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

На этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

Хацкевич возглавляет киевское "Динамо" с июня 2017 года.

Теги: Динамо Киев
Сегодня, 12:40
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№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Ростов»
лад,
Только он на Россию все время тявкает
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:43) #
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online

Передумал

"Нужно научиться держать удар. Это первое поражение в чемпионате. Тяжело это принять, но такие решения не принимаются сразу после игры. Все обсудим с президентом после игры. Это все эмоции. Может, где-то неправильно поставил запятую или ударение. Я не ухожу. Есть время подумать. Поговорили с ребятами после игры. Их поддержка очень важна. Сейчас они переключатся на сборную, а дальше все в наших руках. С президентом у нас есть взаимопонимание. После неудачных матчей мы лучше свяжемся с ним после того, как переспим с этими мыслями ночь.


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кстати, неплохой тренер. Командам премьер-лиги стоит на него обратить внимание. Александр Хацкевич по сути из недоросликов создал вполне боеспособный коллектив.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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