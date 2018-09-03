Александр Хацкевич подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от "Карпат" (0:2) в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины подал в отставку, сообщает пресс-служба клуба.На этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.Хацкевич возглавляет киевское "Динамо" с июня 2017 года.