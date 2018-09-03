"Ренн" подписал контракт с Бен Арфа

"Ренн" подписал полузащитника Хатима Бен Арфа, сообщает пресс-служба клуба. Он будет выступать в "Ренне" под номером 18.Последним клубом Бен Арфа был "ПСЖ", в котором он не играл в последние сезоны, а минувшим летом полузащитник стал свободным агентом после истечения срока контракта.