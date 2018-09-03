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Леонид Слуцкий шокирован разгромным поражением от "Аякса"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от поражения своей команды от "Аякс" в 4-ом туре чемпионата Голландии.

Для клуба российского специалиста встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:4.

"Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты", — прокомментировал Слуцкий.

По его словам, план на игру был обречен на провал уже после пяти минут встречи. В самом начале игры "Аякс" отправил в ворота соперников два гола.

"У нас могут быть шансы в игре против такого "Аякса" только в том случае, если мы очень надежно сыграем в обороне. Тогда соперник может начать нервничать и почувствует давление. У них в команде собраны игроки очень высокого уровня", — цитирует Слуцкого NOS.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Витесс Аякс
Сегодня, 16:11
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№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надо выводы делать, а не шокироваться.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ТОП ТРЕНЕР Карасева в стране Красных фонарей нет?
ой smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
xxxxx,

И болельщикам Виттеса, того же!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Недолго продлится голландская командировка Слуцкого.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Терпения и удачи, Лёня.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: borlas (Сегодня, 16:15) #
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  •  (16)

Слуцкий без Гинера - деньги на ветер. blush
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
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