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Леонид Слуцкий шокирован разгромным поражением от "Аякса"
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от поражения своей команды от "Аякс" в 4-ом туре чемпионата Голландии.
Для клуба российского специалиста встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:4.
"Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты", — прокомментировал Слуцкий.
По его словам, план на игру был обречен на провал уже после пяти минут встречи. В самом начале игры "Аякс" отправил в ворота соперников два гола.
"У нас могут быть шансы в игре против такого "Аякса" только в том случае, если мы очень надежно сыграем в обороне. Тогда соперник может начать нервничать и почувствует давление. У них в команде собраны игроки очень высокого уровня", — цитирует Слуцкого NOS.
"Газета.ру"
Для клуба российского специалиста встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:4.
"Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты", — прокомментировал Слуцкий.
По его словам, план на игру был обречен на провал уже после пяти минут встречи. В самом начале игры "Аякс" отправил в ворота соперников два гола.
"У нас могут быть шансы в игре против такого "Аякса" только в том случае, если мы очень надежно сыграем в обороне. Тогда соперник может начать нервничать и почувствует давление. У них в команде собраны игроки очень высокого уровня", — цитирует Слуцкого NOS.
"Газета.ру"
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