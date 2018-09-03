Леонид Слуцкий шокирован разгромным поражением от "Аякса"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от поражения своей команды от "Аякс" в 4-ом туре чемпионата Голландии.Для клуба российского специалиста встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:4."Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты", — прокомментировал Слуцкий.По его словам, план на игру был обречен на провал уже после пяти минут встречи. В самом начале игры "Аякс" отправил в ворота соперников два гола."У нас могут быть шансы в игре против такого "Аякса" только в том случае, если мы очень надежно сыграем в обороне. Тогда соперник может начать нервничать и почувствует давление. У них в команде собраны игроки очень высокого уровня", — цитирует Слуцкого NOS.