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Мане признан лучшим игроком АПЛ в августе по версии Ассоциации футболистов

Садио Мане был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Конкуренцию сенегальцу составили Серхио Агуэро, Нил Этеридж, Бенжамен Менди, Лукас Моура и Роберто Перейра.

"Газета.ру"
Теги: Мане
Сегодня, 16:19
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