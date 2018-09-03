Мане признан лучшим игроком АПЛ в августе по версии Ассоциации футболистов

Садио Мане был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.Конкуренцию сенегальцу составили Серхио Агуэро, Нил Этеридж, Бенжамен Менди, Лукас Моура и Роберто Перейра.