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Маурицио Сарри: если у тренера есть выбор между Виллианом и Педро, то он счастлив

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему полузащитник Педро Родригес остался в запасе на матч четвертого тура чемпионата Англии против "Борнмута".

"Педро выходил в стартовом составе в первых трех матчах, но в субботу я подумал, что будет лучше начать встречу с Виллианом в старте. Думаю, мне повезло, потому что если наставник может выбирать между Педро и Виллианом, то это счастливый тренер.

Педро – отличный игрок, забивать для него – естественно, и мне действительно очень повезло, потому что Эден Азар, Педро, Виктор Мозес и Виллиан могут сыграть на одной позиции, это большая удача, и я не хочу забывать о Каллуме Хадсоне-Одои", — приводит слова Сарри пресс-служба "синих".

"Газета.ру"
Теги: Сарри Виллиан Педро Челси
Сегодня, 17:33
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