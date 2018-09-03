Маурицио Сарри: если у тренера есть выбор между Виллианом и Педро, то он счастлив

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему полузащитник Педро Родригес остался в запасе на матч четвертого тура чемпионата Англии против "Борнмута"."Педро выходил в стартовом составе в первых трех матчах, но в субботу я подумал, что будет лучше начать встречу с Виллианом в старте. Думаю, мне повезло, потому что если наставник может выбирать между Педро и Виллианом, то это счастливый тренер.Педро – отличный игрок, забивать для него – естественно, и мне действительно очень повезло, потому что Эден Азар, Педро, Виктор Мозес и Виллиан могут сыграть на одной позиции, это большая удача, и я не хочу забывать о Каллуме Хадсоне-Одои", — приводит слова Сарри пресс-служба "синих".