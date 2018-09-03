Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своем возможном увольнении."Если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег клубу придется выплатить мне?! В СМИ пишут, что я в опасности, но я так не думаю",— приводит слова Моуринью Daily Mail.По итогам первых четырех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) футбольного сезона-2018/19 "Манчестер Юнайтед" одержал две победы у команд "Лестер Сити" (2:1) и "Бернли" (2:0), и потерпел два поражения от команд "Брайтон энд Хоув Альбион" (3:2) и "Тоттенхэм Хотспур" (3:0).