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Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своем возможном увольнении.

"Если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег клубу придется выплатить мне?! В СМИ пишут, что я в опасности, но я так не думаю",— приводит слова Моуринью Daily Mail.

По итогам первых четырех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) футбольного сезона-2018/19 "Манчестер Юнайтед" одержал две победы у команд "Лестер Сити" (2:1) и "Бернли" (2:0), и потерпел два поражения от команд "Брайтон энд Хоув Альбион" (3:2) и "Тоттенхэм Хотспур" (3:0).

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:06
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:22) #
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Правильно Маур , посылай всех на куй. Я один , а вас 30 млн шакалов. )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нашёл чем прикрываться
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
нет.....не знаем.
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
так для этого есть мастер карт , а пнуть "особенного" бесценно innocent


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